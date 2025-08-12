إعلان

سنغافورة تعتزم إرسال الشحنة التاسعة من إمدادات الإغاثة إلى غزة عبر الأردن

09:46 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

وزارة الدفاع في سنغافورة

سنغافورة -(أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع في سنغافورة اليوم الثلاثاء، أنها بصدد إرسال طائرة من طراز "سي-130" تابعة لسلاح الجو إلى الأردن تحمل الشحنة التاسعة من إمدادات الإغاثة إلى قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - أن هذه الشحنة تشمل مواد غذائية وإمدادات طبية، مشيرة إلى أنه من المقرر إنزال هذه المساعدات عبر الجو.

وتأتي هذه الدفعة من المساعدات بعد يومين فقط من إعراب وزارة الخارجية السنغافورية عن قلقها إزاء خطط إسرائيل لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

واعتبرت الخارجية السنغافورية التوسيع المقترح بأنه مسار خطير وغير مقبول سيؤدي إلى مزيد من النزوح الجماعي للمدنيين ويفاقم الأزمة الإنسانية المتردية بالفعل في القطاع.

