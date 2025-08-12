9 شهداء جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس وقطاع غزة



وكالات

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مجزرتين في كلا من: "خان يونس ومدينة غزة"، أسفرتا عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين.

وأفادت المصادر الطبية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع، بوصول جثامين 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال خيمة في منطقة المجايدة بمواصي خان يونس، وهم: "ماهر أبو لطيفة، وزوجته سناء أبو لطيفة، وابنهما عبدالرحمن ماهر أبو لطيفة، وزياد سليمان الشواف، وأسيد زياد الشواف".

كما أعلنت المصادر الطبية في مستشفى المعمداني بمدينة غزة عن وصول جثامين 4شهداء وعدد من المصابين، نتيجة قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحصري قرب مسجد الفاروق في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، وفقا لـ وفا.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 61,499 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 153,575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، مع استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.