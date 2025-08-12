إعلان

9 شهداء جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس وقطاع غزة

08:31 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

قوات الاحتلال أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مجزرتين في كلا من: "خان يونس ومدينة غزة"، أسفرتا عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين.

وأفادت المصادر الطبية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع، بوصول جثامين 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال خيمة في منطقة المجايدة بمواصي خان يونس، وهم: "ماهر أبو لطيفة، وزوجته سناء أبو لطيفة، وابنهما عبدالرحمن ماهر أبو لطيفة، وزياد سليمان الشواف، وأسيد زياد الشواف".

كما أعلنت المصادر الطبية في مستشفى المعمداني بمدينة غزة عن وصول جثامين 4شهداء وعدد من المصابين، نتيجة قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحصري قرب مسجد الفاروق في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، وفقا لـ وفا.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 61,499 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 153,575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، مع استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الاحتلال خان يونس قطاع غزة الجيش الإسرائيلي فلسطين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان