

وكالات

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، عن أمله في أن يساعد اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن.

قال ريابكوف: "نأمل في أن يدفع اللقاء المقرر على مستوى القمة خطوات نحو تطبيع العلاقات الثنائية".

واعتبر أن ذلك قد يسمح بالمضي قدما بحل مختلف القضايا، مثل استعادة رحلات الطيران بين البلدين.

وأضاف: "ولكن من الواضح أن الاهتمام سيتركز على مواضيع أخرى"، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب من المقرر أن يعقدا لقاء في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم 15 أغسطس، ويبحثا في تسوية النزاع الأوكراني.