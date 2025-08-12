إعلان

الرئيس الأوكراني: لا مؤشر على استعداد روسيا للسلام

01:24 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تعد قواتها لهجمات جديدة بدلا من الاستعداد لوقف الحرب في أوكرانيا.

حصل زيلينسكي على دعم دبلوماسي من أوروبا وحلف شمال الأطلسي وسط مخاوف من أن يحاول الرئيسان الأمريكي والروسي إملاء شروط لإنهاء الحرب الدائرة منذ 3 سنوات ونصف السنة خلال قمتهما يوم الجمعة في ألاسكا.

قال زيلينسكي في خطابه المسائي: "صدر اليوم تقرير من قيادة المخابرات والجيش عما يعول عليه بوتين وما يستعد له بالفعل، وتحديدا الاستعدادات العسكرية، إنه بالتأكيد لا يستعد لوقف إطلاق النار ونهاية الحرب".

وأضاف دون تقديم أي تفاصيل أن روسيا تحرك قواتها لعمليات جديدة على الأراضي الأوكرانية، بحسب سكاي نيوز.

وتابع: "لا توجد أي علامة على أن الروس تلقوا إشارات للاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب".

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الجيش الأوكراني في قطاع الجبهة الجنوبية فلاديسلاف فولوشين: "روسيا تحرك بعض وحداتها في منطقة زابوريجيا لشن هجمات أخرى".

وفي وقت سابق، حذر زيلينسكي من أن تقديم أي تنازلات لروسيا لن يقنعها بوقف القتال في أوكرانيا وقال إن هناك حاجة إلى تكثيف الضغط على الكرملين.

كتب على موقع إكس يقول: "روسيا ترفض وقف عمليات القتل، ولذلك لا يجب أن تتلقى أي مكافآت أو مزايا التنازلات لا تقنع قاتلا".

