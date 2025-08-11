شركة نقل بحري سعودية تنفي مزاعم نقل أسلحة لإسرائيل

وكالات

نفت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" صحة ما تم تداوله بشأن مشاركتها في نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل، مؤكدة أن هذه الادعاءات "عارية تماماً عن الصحة ولا أساس لها".

وأوضحت الشركة في بيان صدر اليوم الاثنين، أنها ملتزمة بسياسات المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وبكافة القوانين المحلية والدولية المنظمة للنقل البحري، مشددة على أنها لم تنقل في أي وقت أي بضائع أو شحنات إلى إسرائيل بأي شكل من الأشكال.

وأضافت أن جميع عملياتها تخضع لرقابة صارمة وإجراءات تدقيق دقيقة لضمان التزامها بالأنظمة، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مزاعم مغرضة تمس سمعتها أو سياساتها.

ويأتي البيان رداً على تقارير إيطالية زعمت أن عمالاً في ميناء جنوة اعترضوا الناقلة السعودية "بحري ينبع" بحجة أنها محملة بأسلحة قادمة من الولايات المتحدة لصالح إسرائيل، وهو ما نفته الشركة جملة وتفصيلاً، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.