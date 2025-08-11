هولندا: يجب وقف الحرب بغزة والسماح للصحفيين بأداء عملهم

وكالات

قال رئيس الوزراء الهولندي، إن تحدث مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر بشأن غزة والوضع الكارثي بالقطاع.

وأضاف رئيس الوزراء، إنه يجب أن تتوقف الحرب في غزة والمساعدات الإنسانية هي أولويتنا القصوى، موضحا أنه يجب السماح للصحفيين بأداء عملهم بأمان ودون تدخل.

وتابع، أن وقف إطلاق النار في غزة وحده كفيل بكسر دائرة العنف، موضحا أن قطر تلعب دورا أساسيا في مفاوضات وقف الحرب في غزة، مشيرا إلى أنه أعرب لرئيس الوزراء عن تقديري لذلك.

وأكمل: "متفقون على ضرورة الضغط على حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى"، موضحا أن إعلان إسرائيل الأخير عن تكثيف عملياتها بغزة مقلق ومسار خاطئ.

واختتم: "سنواصل الضغط من أجل تحسين الوضع الإنساني فورا في غزة كما سنواصل الدعوة لحل الدولتين".