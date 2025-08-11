إعلان

العفو الدولية: استهداف الصحفيين جريمة حرب تتطلب الرد العاجل

06:04 م الإثنين 11 أغسطس 2025

الصحفي أنس الشريف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مدينة بشدة مقتل صحفيين فلسطينيين جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة إعلامية في مدينة غزة.

وقالت المنظمة إن الصحفي أنس الشريف وزملاءه كانوا "عيون غزة وأصواتها" وواصلوا التغطية بشجاعة رغم ما يواجهونه من جوع وإرهاق، مؤكدة أن أي صراع حديث لم يشهد مقتل عدد أكبر من الصحفيين كما يحدث في غزة حالياً.

وطالبت العفو الدولية بفتح تحقيق مستقل ونزيه في الحادث، ومحاسبة المسؤولين، وتعويض عائلات الضحايا، مشددة على ضرورة تحرك الدول بشكل عاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، 5 صحفيين في غزة، هم: أنس الشريف ومحمد قريقع مراسلا قناة الجزيرة، وإبراهيم ظاهر المصور الصحفي، ومؤمن عليوة المصور الصحفي، ومحمد نوفل مساعد المصور الصحفي، بالإضافة إلى إصابة عدد من الصحفيين الآخرين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصحفي أنس الشريف منظمة العفو الدولية ستهداف الصحفيين جريمة حرب استهداف خيمة إعلامية في مدينة غزة مقتل صحفيين فلسطينيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد عن واقعة سايس نادي القضاة: يجب أن نتغلب على "أمراض السلطة" .. الناس اللي فيها مكفيها
هجوم إسرائيلي على محمد صلاح بعد تعليقه على استشهاد "بيليه فلسطين"
من الشهر القادم.. زيادة جديدة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء -تفاصيل
تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن