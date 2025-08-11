العفو الدولية: استهداف الصحفيين جريمة حرب تتطلب الرد العاجل

وكالات

دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مدينة بشدة مقتل صحفيين فلسطينيين جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة إعلامية في مدينة غزة.

وقالت المنظمة إن الصحفي أنس الشريف وزملاءه كانوا "عيون غزة وأصواتها" وواصلوا التغطية بشجاعة رغم ما يواجهونه من جوع وإرهاق، مؤكدة أن أي صراع حديث لم يشهد مقتل عدد أكبر من الصحفيين كما يحدث في غزة حالياً.

وطالبت العفو الدولية بفتح تحقيق مستقل ونزيه في الحادث، ومحاسبة المسؤولين، وتعويض عائلات الضحايا، مشددة على ضرورة تحرك الدول بشكل عاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، 5 صحفيين في غزة، هم: أنس الشريف ومحمد قريقع مراسلا قناة الجزيرة، وإبراهيم ظاهر المصور الصحفي، ومؤمن عليوة المصور الصحفي، ومحمد نوفل مساعد المصور الصحفي، بالإضافة إلى إصابة عدد من الصحفيين الآخرين.