أمريكا.. مراهقان يقتحمان منزلًا في ويسكونسن تنفيذًا لتحدي على "تيك توك" |فيديو

12:33 م الإثنين 11 أغسطس 2025

راهقان يقتحمان منزلًا في ويسكونسن تنفيذًا لتحدي عل

وكالات

تنفيذًا لتحدي منتشر على منصة "تيك توك" ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، تسلل مراهقان ليلًا إلى منزل وركلا الباب ثم هربا.

ورأى بن بيكاتشيك، صاحب المنزل في هارتلاند بولاية ويسكونسن، شخصان يسيران في ممر بيته بعد منتصف الليل، موضحًا أنهما عندما ركلا الباب صرخ وقام بتفعيل زر الطوارئ.

وخرج بن حاملًا سلاحه ظنًا منه أنه سيواجه المتسللين بينما كانت زوجته تتصل بالطوارئ، لكن المراهقان كانا قد غادرا المكان لحسن حظهما.

وتقول شرطة هارتلاند، إن المراهقين في مقطع الفيديو التي صورته كاميرا المنزل كانا يشاركان في تحدي "تيك توك" المنتشر باسم "ركل الباب"، وهو أن تضغط على جرس الباب وتركل الباب ثم تهرب، بحسب شبكة "سي إن إن".

وأشارت الشرطة إلى أنها تلقت عدة بلاغات عن حوادث مماثلة خلال الأسبوع الماضي.

أمريكا تيك توك ولاية ويسكونسن
