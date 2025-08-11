باكستان: مقتل جندي ومسلحين اثنين في وزيرستان

إسلام أباد- (د ب أ)

أعلنت مصادر أمنية مقتل أحد أفراد الأمن واثنين من المسلحين خلال تبادل لإطلاق النار بعد أن تعرضت قوات أمن لنيران كثيفة أثناء عملية تمشيط في منطقتي وزيرستان الشمالية والجنوبية.

ووقع الاشتباك عندما تعرضت قوات متقدمة من منطقة شوال مرة في وزيرستان الشمالية إلى منطقة سيرناراي في جنوب وزيرستان العليا لكمين من قبل مسلحين، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

وخلال الاشتباك، لقي الجندي حتفه، وأصيب خمسة جنود آخرين حسب مصادر.

وفي تبادل إطلاق النار، قتلت قوات الأمن إرهابيين اثنين وأصابت ثلاثة آخرين بجروح.

وقال مسؤولون إن عمليات التمشيط ما تزال مستمرة في المنطقة بينما تجمع السلطات المعلومات الاستخباراتية لتحديد هوية المهاجمين والتحقيق في صلاتهم المحتملة بالتصاعد الأخير في نشاط المسلحين.

ويُذكر أن الأوضاع الأمنية تدهورت بشكل حاد في المناطق القبلية بوزيرستان الشمالية، وجنوب وزيرستان العليا، وجنوب وزيرستان السفلى خلال العام الماضي.

وأعرب السكان عن قلقهم الشديد إزاء تصاعد موجة العنف، مع ورود تقارير عن زيادة في انفجارات العبوات الناسفة، والاغتيالات المستهدفة، والخطف من أجل الفدية، والهجمات على نقاط الأمن.