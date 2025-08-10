وكالات

أثار مقطع فيديو نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان، موجة غضب واسعة في سوريا.

ويظهر الفيديو الذي سجلته كاميرا المراقبة في مستشفى السويداء بتاريخ 16 يوليو الماضي، عناصر ترتدي الزي العسكري وهم يحتجزون العاملين بالمستشفى.

لكن وبعد وقوع مشادة بين عنصر مسلح وأحد أفراد الطاقم الطبي، أطلقوا النار عليه بشكل مباشر قبل أن يسحبوا جثمانه إلى مكان بعيد عن باقي العاملين بالمستشفى.

وحتى الآن، لم تعلّق السلطات السورية على الفيديو، الذي يقول المرصد السوري إنه يظهر عناصر من وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين وهما يعدمان الطبيب.

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق، بالعثور على عشرات الجثث مجهولة الهوية في مستشفى السويداء عقب انسحاب القوات الأمنية.

وكانت أعمال عنف اندلعت في محافظة السويداء يوم 13 يوليو الماضي بين مسلحين دروز وعشائر البدو.

ومع احتدام القتال بين الطرفين، نشرت الحكومة السورية في المحافظة للسيطرة على الوضع، غير أن الهجمات الإسرائيلية "الداعمة للدروز" زادت التوترات الأمنية.

وبعد أيام دامية، توصل الأطراف المتقاتلة في السويداء إلى هدنة بوساطة أمريكية والبلدات المحيطة بها لقرابة أسبوع.

وتعهدت الحكومة السورية، بالتحقيق في الاشتباكات وأمرت بتشكيل لجنة تحقيق خاصة.