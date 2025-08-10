نتنياهو: لا نريد استخدام الجوع كسلاح حرب في غزة

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه يدعم رئيس الأركان إيال زامير في تنفيذ المهام التي أقرها الكابينت والقيادة السياسية هي التي تحدد العمليات العسكرية الكبرى، مضيفا "نحن دولة تملك جيشا ولسنا جيشا يملك دولة".

وأكد نتنياهو، أنه جيش الاحتلال الإسرائيلي لا ينوي التوقف ولا ترك حماس في قطاع غزة، كما "نريد تحرير كافة الأسرى في غزة ونحن ماضون نحو القضاء على حماس".

وأشار نتنياهو، إلى أنه عندما تسقط مدينة غزة ستنهار حماس، مشددا على أنه لا يريد استخدام الجوع كسلاح حرب في غزة.

وأوضح نتنياهو، أن حكومته تُدخل المساعدات إلى غزة وتحرص على ألا تصل إلى حماس، مضيفا "سوف ننتصر على حماس ولن نخضع للدعاية المعادية ولا للضغوط الخارجية أو الداخلية".

ولفت نتنياهو، إلى أن مدة الحرب طالت لكنها حققت إنجازات كبيرة وتغير وجه الشرق الأوسط، موضحا أنه يدرس رفع دعوى ضد نيويورك تايمز بسبب زعمها أن حكومته تمارس التجويع في غزة.