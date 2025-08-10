نتنياهو: شروط حماس للتوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني "الكابينت" بالسيطرة على غزة حاسم من أجل إخضاع حماس.

وأشار نتنياهو، إلى أنه أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على المعاقل الأخيرة لحماس وعلى رأسها مدينة غزة، مضيفا "سنفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة ونقيم حكما مدنيا بديلا لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية".

وأوضح نتنياهو، أن شروط حماس من أجل التوصل لاتفاق هي شروط استسلام ولن يقبل بها، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال حرر غالبية الأسرى في غزة ويعمل الآن من أجل تحرير بقيتهم.

وأكد نتنياهو، على أن جيش الاحتلال حقق إنجازات كبيرة في غزة وسيطر على مناطق كثيرة هناك، مشددا على أن القضاء على حماس شرط من أجل الحفاظ على مستقبل إسرائيل.