الجزائر: صمت دول مجلس الأمن بشأن جرائم إسرائيل في غزة دافع للقتل

وكالات

قال مندوب الجزائر بمجلس الأمن الدولي عمار بن جامع، الأحد، إن من يرسم خريطته بالدماء في غزة يجب ألا يفلت من العقاب.

وأكد بن جامع، أن إسرائيل تستخدم التجويع من أجل قتل الفلسطينيين في غزة، مشددا على أن صمت دول المجلس بشأن جرائم إسرائيل في غزة ليس حيادا بل دافعا للقتل.

في المقابل، قالت القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية دوروثي شيا، الأحد، إن إسرائيل لم تقرر مواصلة حملتها العسكرية من فراغ ولكن بعد أشهر من تعنت حماس، وفق زعمها.

وأكدت شيا، على أن لإسرائيل حق تحديد ما هو ضروري لأمنها والتدابير المناسبة لإنهاء تهديد حماس، مضيفة "نحتاج لتحميل حماس المسؤولية الكاملة واجتماع مجلس الأمن اليوم يقوض هذا الجهد".

وأدانت بريطانيا والدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا في بيان مشترك، قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة.

وقالت الدول الأوروبية الخمس، إن خطة إسرائيل توسيع العمليات تنذر بانتهاك القانون الإنساني، داعية إسرائيل للتراجع عن توسيع عملياتها فورا وعدم تنفيذه.

وأكدت الدول الخمس، على أن أي محاولة لإسرائيل للضم أو توسيع المستوطنات تخالف القانون الدولي، مشددة على أن توسيع العمليات بغزة سيعرض كل المدنيين والأسرى للخطر.