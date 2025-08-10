إعلان

ترامب يعلن خطة لخفض الجريمة في العاصمة واشنطن

06:54 م الأحد 10 أغسطس 2025

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعرض خطة إدارته لخفض معدلات الجريمة في العاصمة واشنطن، رغم أن حوادث العنف هناك وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عاما.

وأوضح ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين بشأن وقف العنف فعليا في واشنطن العاصمة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وكان ترامب قد وجه، الخميس، بزيادة الوجود الأمني الاتحادي في محيط العاصمة، بعد يوم من تهديده بإمكانية أن تتولى الحكومة الاتحادية السيطرة عليها، وجاء ذلك بعد تعرض عضو سابق في ما يُعرف بـ"وزارة كفاءة الحكومة" التابعة له لإصابة خلال محاولة سطو على سيارته في واشنطن.

وتسعى المدينة، التي صوتت بأغلبية ساحقة للديمقراطيين على مدى عقود، لإنهاء أي سيطرة اتحادية عليها، فيما يعرف بحركة "الحكم الداخلي".

وبحسب بيانات شرطة العاصمة، فإن معدلات العنف في واشنطن تشهد تراجعا منذ عامين، ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، بلغ العنف في العاصمة حتى 3 يناير 2024 أدنى مستوياته منذ ثلاثة عقود.

