حماس: جريمة التجويع أبشع فصول الإبادة

04:26 م الأحد 10 أغسطس 2025

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن جريمة التجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وراح ضحيتها مئات، منهم عشرات الأطفال، هي "أبشع فصول الإبادة" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.


وأكدت حماس، أن ما يدخل غزة من مساعدات مجرد قطرة في بحر الاحتياجات الإنسانية، مضيفة "الإنزال الجوي دعائي وخطير ولا يغني عن فتح المعابر".


واعتبرت أن الإدارة الأمريكية والدول الداعمة للاحتلال شركاء في حرب التجويع والإبادة الجماعية بما يوفرونه من غطاء سياسي وعسكري للاحتلال.


وطالبت الحركة الاحتلال بفتح جميع المعابر فورًا ودون قيود وإدخال المساعدات بكميات كافية وآمنة تغطي احتياجات شعبنا في قطاع غزة.


ودعت حماس إلى تحرك عربي وإسلامي رسمي وتوظيف كل مقدرات أمتنا للضغط على الإدارة الأمريكية والاحتلال لوقف جرائم الحرب.

