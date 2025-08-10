وكالات

اعتقلت الشرطة البريطانية في العاصمة لندن رجلًا مقعدًا وكفيفًا بكرسيه المتحرك بسبب تضامنه مع فلسطين.

ووفقًا لما تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي، فإن الشرطة ألقت القبض على الرجل في ساحة البرلمان لحمله لافتة كُتِب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية" بغزة.

واعتقلت شرطة العاصمة لندن أكثر من 200 متظاهر، أمس السبت، ممن خرجوا في مسيرات تضامنًا مع حركة فلسطين "فلسطين أكشن" المحظورة والمصنفة كمنظمة إرهابية في بريطانيا.

وشهدت لندن مسيرة ضخمة شارك فيها أكثر من نصف مليون متظاهر، منددين بجرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.