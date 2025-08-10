إعلان

الشرطة البريطانية تعتقل رجلًا مقعدًا وكفيفًا بسبب تضامنه مع فلسطين (فيديو)

11:48 ص الأحد 10 أغسطس 2025

الشرطة البريطانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

اعتقلت الشرطة البريطانية في العاصمة لندن رجلًا مقعدًا وكفيفًا بكرسيه المتحرك بسبب تضامنه مع فلسطين.

ووفقًا لما تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي، فإن الشرطة ألقت القبض على الرجل في ساحة البرلمان لحمله لافتة كُتِب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية" بغزة.

واعتقلت شرطة العاصمة لندن أكثر من 200 متظاهر، أمس السبت، ممن خرجوا في مسيرات تضامنًا مع حركة فلسطين "فلسطين أكشن" المحظورة والمصنفة كمنظمة إرهابية في بريطانيا.

وشهدت لندن مسيرة ضخمة شارك فيها أكثر من نصف مليون متظاهر، منددين بجرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة البريطانية فلسطين اعتقال رجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟