السفير البريطاني في وداعه للقاهرة: "المصريين علموني خفة الدم" (فيديو)

11:44 ص الأحد 10 أغسطس 2025

جاريث بايلي السفير البريطانى لدى مصر

وكالات

في وداعه مصر، أعرب السفير البريطاني لدى القاهرة، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، عن حبه لمصر وامتنانه للحظات المميزة التي عاشها فيها.

وقال جاريث بايلي، إن مصر علمته الكثير من الأشياء منها "أهمية الأسرة وخفة الدم"، معبرًا عن انبهاره بشخصيات مصرية مثل الممثلة يسرا، والدكتور مجدي يعقوب ولاعب الكرة العالمي محمد صلاح.

وأضاف السفير البريطاني المنتهية ولايته، أن سانت كاترين، وسيوة، وسوهاج والمحلة الكبرى من بين أكثر الأماكن التي أحبها في مصر.

ووجه رسالة للسفير البريطاني الجديد لدى القاهرة، مارك برايسون، بأن يكون صبورًا، مضيفًا "متأكد إنه هيحب مصر زي ما أنا حبيتها".

وفي مايو 2021، تولى جارث بايلي مهام عمله كسفيرًا لبريطانيا بالقاهرة.

جاريث بايلي سانت كاترين سيوة سوهاج المحلة الكبرى
