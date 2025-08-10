إعلام عبري: ضغوط أمريكية لمنع احتلال قطاع غزة

وكالات

أفاد موقع "والا" العبري نقلًا عن مصادر سياسية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطًا لمنع احتلال إسرائيل قطاع غزة والدفع نحو صفقة.

وقالت المصادر السياسية، إن كل التحركات الأمريكية خلال الساعات الماضية تهدف إلى منع احتلال غزة، مشيرة إلى أن الرئيس دونالد ترامب يريد طرح شيء جديد.

وصباح اليوم السبت، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن خطة الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة قد تمتد إلى نصف عام على الأقل، وفق جدول زمني يبدأ خلال أسبوعين بإخلاء تدريجي لسكان المدينة نحو مناطق إنسانية في جنوب القطاع.

ووافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، يوم الجمعة، على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة، في خطوة تمهد لعملية برية واسعة.