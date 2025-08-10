الآلاف يتظاهرون في إسطنبول احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على غزة

(د ب أ)

خرج آلاف المتظاهرين الأتراك يوم السبت في مسيرة احتجاجية تحت شعار "كن أملا لغزة"، تنديدا بالهجمات الإسرائيلية والحصار المفروض على القطاع، وذلك بمبادرة من "منصة التضامن مع فلسطين" التي تضم 15 منظمة مجتمع مدني.

وتجمع المحتجون في ساحة بايزيد عقب صلاة المغرب، حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تتهم إسرائيل بتجويع غزة وتطالب بمحاسبتها، فيما رفعوا شعارات مناهضة مثل "إسرائيل القاتلة، اخرجي من فلسطين"، قبل أن يسيروا باتجاه مسجد آيا صوفيا التاريخي، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وفي سياق متصل، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا بنظيره الفلسطيني محمود عباس، وصف خلاله القرار الإسرائيلي بفرض السيطرة العسكرية الكاملة على غزة بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وجدد أردوغان التأكيد على مواصلة أنقرة جهودها الدبلوماسية لتحقيق وقف إطلاق النار ودعم فلسطين، معربا عن ترحيبه بالمطالبات الأوروبية المتزايدة بالاعتراف بدولة فلسطين وتزايد الانتقادات الغربية لإسرائيل، حسب بيان للرئاسة التركية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة يوم السبت ارتفاع عدد القتلى منذ 18 مارس الماضي إلى 9862، بينما بلغ عدد الجرحى 40809، ليصل إجمالي الضحايا منذ أكتوبر عام 2023 إلى 61369 قتيلا و152850 جريحا.

وسجلت السلطات الصحية 11 حالة وفاة جديدة بسبب الجوع وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الضحايا جراء الجوع إلى 212 حالة منذ أكتوبر بينهم 98 طفلا.

وجاءت المسيرة بعد يوم من إعلان إسرائيل موافقة مجلسها الوزاري المصغر على خطة للسيطرة على مدينة غزة، وهو القرار الذي واجه إدانات واسعة محليا ودوليا حيث اعتبره النقاد ينتهك القانون الدولي، ويفاقم من الأزمة الإنسانية، ويعيق جهود وقف إطلاق النار.