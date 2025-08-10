إعلان

الدفاع الروسية: إسقاط 121 طائرة مسيرة معادية الليلة الماضية

08:30 ص الأحد 10 أغسطس 2025

الدفاع الجوي الروسي

background

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة بالجيش اعترضت ودمرت الليلة الماضية 121 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية وبحر آزوف.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي: "خلال الليلة الماضية من الساعة 20.00 بتوقيت موسكو في 9 أغسطس حتى الساعة 06.10 بتوقيت موسكو في 10 أغسطس، تم اعتراض وتدمير 121 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة وسائل الدفاع الجوي المناوبة".

ووفقا للوزارة تم تدمير هذه المسيرات الجوية من نوع الطائرات على النحو التالي: "29 مسيرة - فوق أراضي إقليم كراسنودار، و15 - فوق أراضي جمهورية القرم، و13- فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 - فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و9 - فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و8 - فوق أراضي مقاطعة ساراتوف.

و8 - فوق أراضي مقاطعة ستافروبول، و7 - فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و6 - فوق أراضي مقاطعة تولا، و5- فوق أراضي مقاطعة روستوف، و4 - فوق أراضي مقاطعة ريازان، و2 - فوق مياه بحر آزوف، 1 - فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، 1 - فوق مقاطعة منطقة أوريول و1 - فوق أراضي مقاطعة تفير"، وفقا لروسيا اليوم.

