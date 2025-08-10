ننشر أسماء مصابي حريق محلات بالقرب من مترو شبرا الخيمة



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حصل "مصراوي" على أسماء المصابين في حريق اندلع بعدد من المحال بمنطقة سور مترو الأنفاق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وبلغ عدد المصابين 3 بينهم طفل، أسماؤهم علي النحو التالي: "أحمد جمال علي، 17 سنة، مصاب بحروق متعددة، وأحمد عصام رفاعي، 18 سنة، حروق متعددة، ومحمد أحمد عبد الفتاح، 6 سنوات، مصاب بكدمات واشتباه كسر بالساق".

وكشف بيان محافظة القليوبية، أنه فور تلقي غرفة عمليات محافظة القليوبية بلاغًا باندلاع حريق بمحل مأكولات بميدان المؤسسة بالرصيف المقابل لمحطة مترو الأنفاق، بحي غرب شبرا الخيمة، وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف.

وانتقل على الفور اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والمحاسب خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال الإطفاء.

وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء، وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها، وجارٍ تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الحريق.

واحترازيا تم إيقاف حركة مترو الأنفاق بين محطتي الزراعة والمحطة النهائية بشبرا الخيمة فقط بالخط الثاني، حيث أدى الحريق في المنطقة المحيطة إلى تصاعد الأدخنة بكثافة وحجب الرؤية أمام السائقين، الأمر الذي استدعى وقف الحركة في الاتجاهين حفاظًا على سلامة الركاب.