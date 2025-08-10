إطلاق نار بالقرب من سجن بولاية تكساس تحتجز فيه مساعدة جيفري إبستين



وكالات

أعلنت قناة "إن بي سي" الأمريكية، بوقوع حادث إطلاق نار بالقرب من السجن الفيدرالي "براين" في ولاية تكساس، الذي تحتجز فيه غيلين ماكسويل مساعدة جيفري إبستين.

وجاء في منشور على موقع القناة نقلا عن مصادر مطلعة: "في ساعات الصباح الباكر من يوم السبت، وقع إطلاق نار بالقرب من منشأة السجن في تكساس حيث يتم احتجاز غيسلين ماكسويل، فقد اشتبك شخصان متعاديان - أو مجموعتان من العصابات - في تبادل لإطلاق النار".

وأكدت المصادر للقناة، أن إطلاق النار لا علاقة له مباشرة بماكسويل، وفقا لروسيا اليوم.

كما أكدت سلطات إنفاذ القانون للقناة معلومات عن الحادث، مشيرة إلى أنه لم يصب أي موظف في السجن.

وفي مطلع أغسطس الجاري، أفاد متحدث باسم مكتب السجون الأمريكي بأن ماكسويل نُقلت من سجن فيدرالي في فلوريدا إلى سجن "براين" في ولاية تكساس.

وفي يونيو 2022، حُكم على ماكسويل، وهي سيدة مجتمع سابقة وصديقة الملياردير إبستين المتهم بالاعتداء على القصر والذي انتحر قبل المحاكمة، بالسجن 20 عاما، بتهم الاتجار بالقصر لأغراض الاستغلال الجنسي.