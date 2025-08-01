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وزير الخارجية يلتقي كبير مستشاري ترامب للشؤون الإفريقية

10:34 م الجمعة 01 أغسطس 2025

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة

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وكالات

التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية، مسعد بولس، في حضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وذلك في إطار نقاشات دبلوماسية رفيعة المستوى تهدف إلى بحث آليات منع التصعيد وتعزيز الحلول المستدامة في المنطقة.

وأعرب بولس، في منشور له، عن تشرفه بالمشاركة في اللقاء قائلاً: "تشرفت بالانضمام إلى وزير الخارجية عبد العاطي ووزير الخارجية ماركو روبيو في نقاش مهم حول الطريق للمضي قدمًا. إنّ هذه الشراكات ضرورية بينما نعمل معًا لمنع التصعيد وتعزيز حلول مستدامة في مختلف أنحاء المنطقة."

وتناول اللقاء تعزيز أطر التعاون المشترك، وبحث المستجدات الإقليمية في ضوء التوترات المتزايدة، إلى جانب تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ودور القاهرة المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي، خصوصًا في القارة الإفريقية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة تحركات دبلوماسية تهدف إلى احتواء الأزمات المتصاعدة وتعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والولايات المتحدة وشركائها الدوليين.

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