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الرئيس الفرنسي يعلن إنزال مساعدات إنسانية لقطاع غزة (فيديو)

03:10 م الجمعة 01 أغسطس 2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن بلاده قامت للتو بإسقاط مساعدات غذائية لقطاع غزة.

جاء ذلك في منشور للرئيس إيمانويل ماكرون على منصة "إكس"، نُشر اليوم /الجمعة/ عقب إنزال فرنسا مساعدات انسانية للقطاع.

ونشر ماكرون مقطع فيديو يُظهر إلقاء المساعدات وكتب: "إزاء هذا الوضع الطارئ، نفّذنا عملية إنزال لمساعدات غذائية لغزة".

وقدم ماكرون الشكر لشركاء فرنسا من الأردن والإمارات وألمانيا على دعمهم، ولأفراد الجيش الفرنسي على التزامهم.

كما أكد أن إلقاء المساعدات جوا "لا يكفي"، بل يجب على إسرائيل فتح المجال لوصول المساعدات بشكل كامل لمواجهة خطر المجاعة الذي يواجهه القطاع.

هذا وأعلن وزير الخارجية الفرنسي ، جان نويل بارو، اليوم أن فرنسا ستقوم بإسقاط ما لا يقل عن 40 طنا من المساعدات على قطاع غزة عبر الأردن.

وقال وزير الخارجية الفرنسي - في تصريحات صحفية - "هذه مساعدات طارئة، لكنها لا تزال غير كافية" في مواجهة هذا الوضع المروع".

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قطاع غزة
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