الرئيس الفرنسي يعلن إنزال مساعدات إنسانية لقطاع غزة (فيديو)

وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن بلاده قامت للتو بإسقاط مساعدات غذائية لقطاع غزة.

جاء ذلك في منشور للرئيس إيمانويل ماكرون على منصة "إكس"، نُشر اليوم /الجمعة/ عقب إنزال فرنسا مساعدات انسانية للقطاع.

ونشر ماكرون مقطع فيديو يُظهر إلقاء المساعدات وكتب: "إزاء هذا الوضع الطارئ، نفّذنا عملية إنزال لمساعدات غذائية لغزة".

وقدم ماكرون الشكر لشركاء فرنسا من الأردن والإمارات وألمانيا على دعمهم، ولأفراد الجيش الفرنسي على التزامهم.

كما أكد أن إلقاء المساعدات جوا "لا يكفي"، بل يجب على إسرائيل فتح المجال لوصول المساعدات بشكل كامل لمواجهة خطر المجاعة الذي يواجهه القطاع.

Face à l'urgence absolue, nous venons de conduire une opération de largage de vivres à Gaza.



Merci à nos partenaires jordaniens, émiriens et allemands pour leur appui, ainsi qu’à nos militaires pour leur engagement.



Les largages ne suffisent pas.… pic.twitter.com/dEzo3GXmi8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 1, 2025

هذا وأعلن وزير الخارجية الفرنسي ، جان نويل بارو، اليوم أن فرنسا ستقوم بإسقاط ما لا يقل عن 40 طنا من المساعدات على قطاع غزة عبر الأردن.

وقال وزير الخارجية الفرنسي - في تصريحات صحفية - "هذه مساعدات طارئة، لكنها لا تزال غير كافية" في مواجهة هذا الوضع المروع".