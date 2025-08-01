ألمانيا تُقدّم مساعدات إضافية لمكافحة الجوع في غزة

القدس- (د ب أ)

وسعت ألمانيا نطاق مساعداتها لسكان قطاع غزة الذين يعانون من الجوع.

وأعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الجمعة خلال زيارته لإسرائيل عن تمويل إضافي بقيمة خمسة ملايين يورو لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وقال: "سيدعم هذا، من بين أمور أخرى، المخابز ومطابخ الحساء لتوفير الخبز والوجبات الساخنة لسكان غزة على المدى المتوسط".

كما تُموّل الحكومة الألمانية مستشفى مالتيزر الميداني. وسيوفر هذا المستشفى - بحسب البيانات- الرعاية الصحية الأساسية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.

وطالب فاديفول الحكومة الإسرائيلية بالعودة سريعا إلى التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها بشأن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مضيفا أن موظفيها "أثبتوا بوضوح قدرتهم على توفير إمدادات كافية لجميع سكان غزة، إذا سُمح لهم بذلك، وإذا تمكنوا من العمل بأمان".

ولم يستبعد وزير الخارجية الألماني إمكانية تسرب بعض المساعدات إلى حركة حماس، وقال: "الكارثة الإنسانية في قطاع غزة باتت الآن جسيمة لدرجة أنه لا مبرر لإقامة المزيد من العراقيل هنا". علاوة على ذلك أشار الوزير إلى أن أفضل سبيل لمنع إساءة استخدام المساعدات هو السماح بدخول أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية وبضائع الإغاثة إلى قطاع غزة.

ووفقا لوزارة الخارجية الألمانية، تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية الألمانية للأراضي الفلسطينية 330 مليون يورو منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023.

ويُخصص أكثر من 95% من هذه المساعدات لسكان قطاع غزة. وزادت المساعدات بمقدار نحو 31 مليون يورو في مايو الماضي.