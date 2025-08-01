وزير الخارجية يلتقي السيناتور "كريس فان هولن" بمجلس الشيوخ الأمريكي

كتبت- أسماء البتاكوشي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسيناتور "كريس فان هولن" عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها إلى واشنطن.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطى باستفاضة جهود الوساطة المصرية التى تضطلع بها مع الولايات المتحدة وقطر للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، وتهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشددا على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وتناول الوزير عبد العاطى المؤتمر الدولي المقرر أن تستضيفه مصر للتعافى المبكر وإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية على التزام مصر الكامل بحل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تناول اللقاء الأوضاع في السودان وأهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وأكد الوزير عبد العاطي في هذا السياق على موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.

من جانبه، أعرب السيناتور "فان هولن" عن تقديره للدور المصري في المنطقة، مشيدًا بموقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، مثمنا جهود الوساطة التي تضطلع بها للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة.