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وزير الخارجية والهجرة يلتقي السيناتور "جيف ميركلي" بمجلس الشيوخ الأمريكي

10:18 ص الجمعة 01 أغسطس 2025

وزير الخارجية والهجرة يلتقي السيناتور ''جيف ميركلي

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كتبت- أسماء البتاكوشي:
في إطار لقاءاته المكثفة مع قيادات وأعضاء الكونجرس الأمريكي بواشنطن، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسيناتور "جيف ميركلي"، عضو لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والبناء على ما تحقق من تعاون ثنائي مثمر في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد وزير الخارجية على ما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل عدد من الأسرى، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم، مشددا على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأكد على دعم مصر الثابت لحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد أعرب عبد العاطي في هذا السياق عن التقدير لجهود السيناتور الداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على الأهمية البالغة لدور الولايات المتحدة لتحقيق التهدئة والأمن والاستقرار بالمنطقة ووقف المعاناة الإنسانية للمدنيين في غزة.

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وزير الخارجية جيف ميركلي مجلس الشيوخ الأمريكي الكونجرس الأمريكي بدر عبد العاطي
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