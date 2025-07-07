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تضرر أكثر من 30 ألف شخص بسبب الفيضانات العارمة بإندونيسيا

11:58 ص الإثنين 07 يوليه 2025

فيضان

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جاكرتا- (د ب أ)

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا عن تضرر 7676 أسرة، أي أكثر من 30 ألف شخص، بسبب الفيضانات التي شهدتها مدينة ماتارام والمناطق المحيطة بها في مقاطعة نوسا تينجارا الغربية.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن أحمدي رئيس الوكالة الإقليمية لإدارة الكوارث في نوسا تينجارا الغربية، قوله اليوم الاثنين، إن هناك ست أحياء فرعية في المدينة تضررت بسبب الفيضانات.

وأضاف: "أصيب 15 شخصا ونزح 520 آخرون، ويتم حاليا جمع البيانات المتعلقة بالوفيات والمفقودين".

وأوضح المسؤول أن الأمطار التي هطلت أمس الأحد، بدءا من الساعة الثانية ظهرا تقريبا بالتوقيت المحلي، وتراوحت حدتها بين المتوسطة والغزيرة، تسببت في فيضان الأنهار بمدينة ماتارام وغمر المناطق السكنية.

جرفت الفيضانات عشرات السيارات، واقتلعت الأشجار، وتسببت في انهيار الجدار المحيط بموقع ساندوبايا المتكامل للتخلص من النفايات على طريق قريب.

وقال أحمدي إن "الأوضاع في طريقها للعودة إلى طبيعتها تدريجيا، ويعمل فريقنا حاليا على إزالة الأنقاض التي خلفتها الفيضانات".

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الفيضانات إندونيسيا
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