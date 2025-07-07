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للمرة الثانية.. الشرع يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات

11:50 ص الإثنين 07 يوليو 2025

الرئيس السوري أحمد الشرع

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(وكالات)

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تُعد الثانية له منذ تسلمه مهام الرئاسة مطلع العام الجاري.

وتندرج الزيارة ضمن جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، حيث من المقرر أن يبحث الرئيس الشرع مع القيادة الإماراتية عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والتطورات المتسارعة في المنطقة.

وكان الرئيس الشرع قد زار الإمارات في 13 أبريل الماضي، في أول زيارة رسمية له بعد توليه الرئاسة السورية، حيث أجرى لقاءات رفيعة المستوى ركزت على دعم جهود الاستقرار في سوريا، وفتح قنوات جديدة للتعاون في مجالات الطاقة، وإعادة الإعمار، وتبادل الخبرات الإدارية والتنموية.

هذا المحتوى من

Manal el Alem

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