مصادر: انتهاء جولة مفاوضات بين حماس وإسرائيل في قطر دون نتائج حاسمة

وكالات

قال مسؤولان فلسطينيان مطلعان لرويترز، إن الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس في قطر انتهت دون نتيجة حاسمة.

وأضاف المسؤولان، أن أن الوفد الإسرائيلي غير مفوّض بشكل كاف للتوصل إلى اتفاق مع حماس" لأنه "لا يملك صلاحيات حقيقية، وفقا لسكاي نيوز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال الأحد: "إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة خلال هذا الأسبوع، قبل اجتماعه المرتقب في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصرّح ترامب: "أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع حماس خلال هذا الأسبوع، يتعلق بعدد لا بأس به من الرهائن".

وتابع: "لقد نجحنا بالفعل في إخراج العديد من الرهائن، ولكن في ما يتعلق بالرهائن المتبقين، فسيتم إخراج عدد لا بأس به منهم. ونتوقع أن يتم ذلك هذا الأسبوع".

وبدأت مساء الأحد في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح رهائن في غزة.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر فلسطيني مطّلع قوله: "إن المفاوضات تدور حول آليات التنفيذ للاتفاق المحتمل وتبادل الأسرى"، موضحا أنها بدأت على الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش ويتم خلالها "تبادل المواقف والإجابات عبر الوسطاء".