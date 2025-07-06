كتبت- سلمى سمير:

تتواصل عمليات الإنقاذ المكثفة في ولاية تكساس الأمريكية بعد أن اجتاحت فيضانات مفاجئة مناطق واسعة من وسط الولاية، وأودت بحياة 51 شخصًا على الأقل، بينهم 15 طفلًا، فيما لا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين، وسط تحذيرات من تجدد موجات الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفادت السلطات المحلية بأن مقاطعة كير كانت الأكثر تضررًا، حيث سجلت وحدها 43 حالة وفاة، بينما لا يزال 27 طفلًا مفقودين من مخيم صيفي مسيحي للفتيات يُدعى "كامب ميستيك"، يقع على ضفاف نهر جوادالوبي. وقال عمدة مقاطعة كير، لاري ليثا: "سنواصل العمل حتى يتم العثور على كل مفقود".

Texas flood in 50 minutes time. pic.twitter.com/ynRpULEgHI — 0HOUR (@0HOUR1__) July 6, 2025

كما أكدت السلطات وقوع وفيات في مناطق أخرى مثل مقاطعتي ترافيس وتوم جرين، بينما لا تزال التحذيرات من السيول سارية في معظم مناطق وسط تكساس.

وحتى الآن، تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء نحو 850 شخصًا، بحسب ما أعلن حاكم الولاية جريج أبوت خلال مؤتمر صحفي، مؤكدًا توقيعه على مرسوم موسع لحالة الكارثة لتكثيف جهود البحث. وقال أبوت: "سنعمل بلا كلل للعثور على كل شخص تضرر من هذه الكارثة... وسنتوقف فقط حين تُستكمل المهمة".

ورغم مرور أكثر من يومين على الكارثة، لا تزال العملية تُصنف كـ مهمة إنقاذ لا لاستعادة الجثث، إذ يواصل المسعفون البحث على امتداد نهر جوادالوبي عن ناجين قد جرفتهم المياه.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته "تنسق بشكل وثيق مع السلطات المحلية" لمواجهة حالة الطوارئ. من جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الوطنية هطول أمطار إضافية تتراوح بين 5 إلى 12 سنتيمترًا، وقد تصل في بعض المناطق المنكوبة إلى 25 سنتيمترًا.

مأساة في مخيم للفتيات

وتركزت المأساة الكبرى في "كامب ميستيك"، المخيم الصيفي المسيحي المخصص للفتيات، والذي كان يضم نحو 750 فتاة تتراوح أعمار العديد منهن دون 12 عامًا. وأظهرت الصور من داخل المخيم دمى وبطانيات وأمتعة أطفال غارقة في الطين، فيما ذكرت "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن شهود عيان، أن النهر ارتفع بشكل مفاجئ بمقدار 8 أمتار خلال أقل من ساعة في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بينما كانت أغلب الفتيات نائمات.

وفي رسالة بريدية لأهالي الفتيات، أكدت إدارة المخيم أنه "في حال لم يتم التواصل معكم مباشرة، فهذا يعني أن طفلتكم تم التأكد من سلامتها". لكن رغم ذلك، بدأت تتضح هويات الضحايا، من بينهم شقيقتان هما بلير 13 عامًا وبروك هاربر 11 عامًا.

ومن المقرر إقامة قداس خاص في كنيسة "نوتردام الكاثوليكية" يوم الأحد من أجل الضحايا والمفقودين، ومواساة عائلاتهم.

رئيس إطفاء بين المفقودين

وأعلنت سلطات مقاطعة بورنت عن فقدان مايكل فيليبس، رئيس قسم الإطفاء في منطقة "ماربل فولز"، بعد أن جرفته مياه السيول أثناء استجابته لنداء طارئ في منطقة "كو كريك" التابعة لمقاطعة ترافيس صباح السبت. وكان فيليبس يقود سيارة طوارئ عندما فُقد أثره، وهو متطوع يشغل هذا المنصب منذ عام 1995.

وتستمر جهود البحث في ظل مخاوف من ارتفاع عدد القتلى، خاصة مع استمرار فقدان العشرات. وقالت السلطات مساء السبت إن "العدد مرشح للزيادة"، وسط ظروف جوية صعبة وإمكانيات إنقاذ مستنزفة.