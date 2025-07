كتبت- سلمى سمير:

تتواصل عمليات الإنقاذ المكثفة في ولاية تكساس الأمريكية بعد أن اجتاحت فيضانات مفاجئة مناطق واسعة من وسط الولاية، وأودت بحياة 51 شخصًا على الأقل، بينهم 15 طفلًا، فيما لا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين، وسط تحذيرات من تجدد موجات الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفادت السلطات المحلية بأن مقاطعة كير كانت الأكثر تضررًا، حيث سجلت وحدها 43 حالة وفاة، بينما لا يزال 27 طفلًا مفقودين من مخيم صيفي مسيحي للفتيات يُدعى "كامب ميستيك"، يقع على ضفاف نهر جوادالوبي. وقال عمدة مقاطعة كير، لاري ليثا: "سنواصل العمل حتى يتم العثور على كل مفقود".

Texas flood in 50 minutes time. pic.twitter.com/ynRpULEgHI

كما أكدت السلطات وقوع وفيات في مناطق أخرى مثل مقاطعتي ترافيس وتوم جرين، بينما لا تزال التحذيرات من السيول سارية في معظم مناطق وسط تكساس.

وحتى الآن، تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء نحو 850 شخصًا، بحسب ما أعلن حاكم الولاية جريج أبوت خلال مؤتمر صحفي، مؤكدًا توقيعه على مرسوم موسع لحالة الكارثة لتكثيف جهود البحث. وقال أبوت: "سنعمل بلا كلل للعثور على كل شخص تضرر من هذه الكارثة... وسنتوقف فقط حين تُستكمل المهمة".

This how quick the water flooded. Absolutely insane! 🤯 #TexasFlood #TexasFloods pic.twitter.com/CdwuYn0Wfq