سي إن إن: حماس تنسحب من مفاوضات وقف إطلاق النار

وكالات

زعم مصدران مطلعان لشبكة CNN أن حركة حماس توقفت عن المشاركة في أي مناقشات تتعلق بوقف إطلاق النار ومفاوضات إطلاق سراح الأسرى، ما يزيد من حالة التشاؤم حيال فرص التوصل إلى اتفاق جديد في ظل استمرار التصعيد.

وجاء قرار الانسحاب من جانب حماس بعد نحو أسبوع من انسحاب كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من جولة المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة، حيث اتهم حينها المبعوث الأمرسكي الخاص ستيف ويتكوف، الحركة، بـ"التفاوض بسوء نية".

ورغم هذا التطور، قال مسؤول إسرائيلي كبير لـCNN إن بلاده ما تزال مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات في الدوحة، إذا قامت حماس بتعديل مقترحها المضاد.

وكانت شبكة CNN قد كشفت في تقارير سابقة أن حماس تدرس تشديد موقفها التفاوضي، فيما صرّح محمود مرداوي، أحد كبار مسؤولي الحركة، يوم الأربعاء، بأن المشاركة في المفاوضات لم تعد ذات جدوى في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة.

وقال مرداوي عبر منصة "إكس": "لا معنى لأي مفاوضات طالما استمرت سياسة التجويع والإبادة ضد شعبنا"، مضيفاً أن "استمرار هذه الجرائم الإنسانية يُقوّض أي أساس منطقي للتفاوض، ويُظهر استهتارًا بكل الجهود والمبادرات التي بُذلت خلال الأيام الثمانية عشر السابقة من المحادثات".