إعلان

أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير

05:11 م الخميس 31 يوليه 2025

وزارة الخارجية الأمريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سلمى سمير:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، متهمة إياهم بعدم الالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في قانون التزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.

وجاء في تقرير قدمته الوزارة إلى الكونجرس الأمريكي، أن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية "تواصلان اتخاذ خطوات تناقض التزاماتهما السابقة"، وتشمل هذه الخطوات بحسب زعمها: دعم تحركات على الساحة الدولية، مثل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لتدويل النزاع مع إسرائيل.

إضافة إلى تنفيذ سياسات "تتناقض مع قراري مجلس الأمن 242 و338"، اللذين يشكلان أساسًا للمفاوضات بين الطرفين، بحسب زعمها. والاستمرار في ما وصفه التقرير بـ"دعم الإرهاب"، بما في ذلك "التحريض وتمجيد العنف"، لا سيما في المناهج التعليمية.

وجاء في البيان، أن السلطة الفلسطينية، تصرف مخصصات مالية وأشكال دعم أخرى لمنفذي الهجمات الفلسطينية على إسرائيليين وعائلاتهم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذه السلوكيات تمثل خرقًا مباشرًا للالتزامات، وتُقوّض آفاق السلام في المنطقة.

ووفقًا للبيان، فإن العقوبات تشمل منع إصدار تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة، استنادًا إلى القوانين المنصوص عليها.

وأضاف البيان: "من مصلحتنا الأمنية القومية فرض عقوبات على الجهات التي لا تلتزم بتعهداتها، وتحاسبها على أفعالها التي تعرقل جهود السلام".

ويأتي هذا القرار في وقت أعلنت فيه عدد من الدول على مستوى العالم عزمها الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية عقوبات على مسؤولين في منظمة التحرير الكونجرس الأمريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصر ترحب باعتزام كندا ومالطا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
القاهرة تسجل 34 درجة.. انكسار الموجة شديدة الحرارة على هذه المناطق
وزير السياحة: الأهرامات تحظى بخطة تطوير شاملة