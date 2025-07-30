الخارجية: تحرك مصري أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

كتبت- أسماء البتاكوشي:

قالت وزارة الخارجية، إن الوزير بدر عبد العاطي تواصل خلال تواجده بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع "ستيف ويتكوف" مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط يوم الأربعاء 30 يوليو 2025، وذلك قبل توجه ويتكوف إلى المنطقة.

وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم أشارت إلى أن الاتصال تناول الجهود الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بدون مشروطيات وإطلاق عدد من الأسرى.

وتابعت الخارجية: "خلال الاتصال أيضا تم تبادل الرؤى بالنسبة الجهود المشتركة من الأطراف الضامنة الثلاث - مصر والولايات المتحدة وقطر - في تأمين وقف إطلاق النار من خلال تكثيف الضغوط، بما يسمح بالتوصل إلى الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

واستعرض عبد العاطي بإسهاب الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة واستخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين في غزة.

كما تناول وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر للعمل على سرعة استئناف المفاوضات حول البرنامج النووى الإيراني بين الولايات المتحدة وإيران وبين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.