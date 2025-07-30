حماس: أمهات غزة أُجبرن على إرضاع أطفالهن الماء بدل الحليب

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، الأربعاء، إن قطاع غزة يواجه مجاعة كارثية بفعل حصار شامل مستمر في أخطر مراحل الإبادة الجماعية منذ أكثر من 5 أشهر.

وأكدت حماس، أن غالبية شاحنات الإغاثة التي تدخل غزة تتعرض للنهب في إطار سياسة ممنهجة للاحتلال الإسرائيلي بهدف حرمان المدنيين من المساعدات القليلة، موضحة أن القطاع يحتاج إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميا لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته وما يُسمح بدخوله فعليا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة.

وأشارت حماس، إلى أن أمهات غزة أجبرن على إرضاع أطفالهن الماء بدل الحليب وتم تسجيل استشهاد 154 فلسطينيا بسبب الجوع بينهم 89 طفلا حتى الآن، مؤكدة أن معظم المساعدات التي يتم إنزالها جوا تسقط في مناطق خطرة قام الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها مما يجعلها عديمة الجدوى وتهدد حياة المدنيين.

وأوضحت حماس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف فرق تأمين المساعدات ويفتح الممرات لعصابات النهب تحت حمايته ضمن خطة ممنهجة لاستمرار المجاعة كأداة حرب.

وشددت حماس، على أن كسر الحصار وفتح المعابر فورا ودون شروط هو الحل الوحيد لإنهاء الكارثة في غزة، داعية المؤسسات الدولية إلى فضح سلوك الاحتلال القائم على هندسة التجويع وتعريته قانونيا وأخلاقيا باعتباره جريمة حرب.