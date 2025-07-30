إعلان

حماس: أمهات غزة أُجبرن على إرضاع أطفالهن الماء بدل الحليب

07:12 م الأربعاء 30 يوليه 2025

المجاعة في غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، الأربعاء، إن قطاع غزة يواجه مجاعة كارثية بفعل حصار شامل مستمر في أخطر مراحل الإبادة الجماعية منذ أكثر من 5 أشهر.

وأكدت حماس، أن غالبية شاحنات الإغاثة التي تدخل غزة تتعرض للنهب في إطار سياسة ممنهجة للاحتلال الإسرائيلي بهدف حرمان المدنيين من المساعدات القليلة، موضحة أن القطاع يحتاج إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميا لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته وما يُسمح بدخوله فعليا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة.

وأشارت حماس، إلى أن أمهات غزة أجبرن على إرضاع أطفالهن الماء بدل الحليب وتم تسجيل استشهاد 154 فلسطينيا بسبب الجوع بينهم 89 طفلا حتى الآن، مؤكدة أن معظم المساعدات التي يتم إنزالها جوا تسقط في مناطق خطرة قام الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها مما يجعلها عديمة الجدوى وتهدد حياة المدنيين.

وأوضحت حماس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف فرق تأمين المساعدات ويفتح الممرات لعصابات النهب تحت حمايته ضمن خطة ممنهجة لاستمرار المجاعة كأداة حرب.

وشددت حماس، على أن كسر الحصار وفتح المعابر فورا ودون شروط هو الحل الوحيد لإنهاء الكارثة في غزة، داعية المؤسسات الدولية إلى فضح سلوك الاحتلال القائم على هندسة التجويع وتعريته قانونيا وأخلاقيا باعتباره جريمة حرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجاعة في غزة حماس إرضاع الأطفال الماء بدل الحليب طاع غزة يواجه مجاعة كارثية شاحنات الإغاثة تتعرض للنهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

المجاني لن يتأثر.. مسؤول بالتأمين يكشف تفاصيل تعديل مساهمة المريض في الأدوية التجارية
سفير مصر الأسبق بإسرائيل يحذر تل أبيب: صححوا الأوضاع مع القاهرة
وفاة الفنان لطفي لبيب عن عمر يناهز 77 عامًا