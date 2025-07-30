إعلان

مصر ترحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

05:22 م الأربعاء 30 يوليو 2025

كير ستارمر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء البتاكوشي

ترحب جمهورية مصر العربية بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اعتزام المملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن تقديرها لهذا الموقف التاريخى والذى يأتي استكمالاً للتحرك الدولى في الاتجاه الصحيح لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضى على خطوط ٤ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتؤكد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل لمسار التوسع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، والذى يمثل خطوة محورية نحو إرساء السلام الدائم والعادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، ويلبى الطموحات والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتشجع مصر كافة الدول التي لم تتخذ بعد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حذو خطى الإعلانين الفرنسي والبريطاني والاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما يسهم في تنفيذ حل الدولتين وبدء مسار جاد لاستعادة السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كير ستارمر مصر بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سفير مصر الأسبق بإسرائيل يحذر تل أبيب: صححوا الأوضاع مع القاهرة
المريض يتحمل 70%.. التأمين الصحي يقرر تعديل مساهمة الأدوية
وفاة الفنان لطفي لبيب عن عمر يناهز 77 عامًا