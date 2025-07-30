إعلان

بولينيزيا الفرنسية تحذر من أمواج تسونامي قد تصل إلى 4 أمتار

02:08 م الأربعاء 30 يوليو 2025

أمواج تسونامي- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

حذرت السلطات في بولينيزيا الفرنسية سكان عدد من جزر ماركيساس من احتمال وقوع أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار بعد زلزال هائل ضرب المنطقة قبالة أقصى شرق روسيا.

وأفادت السلطات، بأن الأمواج ستصل إلى جزر أوا هوكا، ونوكو هيفا، وهيفا أوا عند الساعة 10:27 بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع أن تشهد جزر أخرى في ماركيساس ارتفاعات أمواج قد تصل إلى متر، وفقًا للحكومة المحلية.

ويأتي ذلك في أعقاب زلزال قوي ضرب الساحل الشرقي من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية. فجر اليوم الأربعاء، ضرب أحد أقوى الزلازل في العالم أقصى شرق روسيا بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر، متسببًا في حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" في منطقة شمال المحيط الهادئ.

ثم عدّلت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، في الصباح، تقديرها لقوة الزلزال، الذي ضرب قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرقي روسيا، إلى 8.7 درجات.

وقالت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية في بيان: "وقع أقوى زلزال في منطقة بؤر النشاط الزلزالي بكامتشاتكا، منذ عام 1952، وبلغت شدته، وفق تقديرات مختلفة، 8.7 درجات".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جزيرة كامتشاتكا بولينيزيا الفرنسية جزر ماركيساس أمواج تسونامي زلزال كامتشاتكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سفير مصر الأسبق بإسرائيل يحذر تل أبيب: صححوا الأوضاع مع القاهرة
المريض يتحمل 70%.. التأمين الصحي يقرر تعديل مساهمة الأدوية
وفاة الفنان لطفي لبيب عن عمر يناهز 77 عامًا