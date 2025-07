بولينيزيا الفرنسية تحذر من أمواج تسونامي قد تصل إلى 4 أمتار

وكالات

حذرت السلطات في بولينيزيا الفرنسية سكان عدد من جزر ماركيساس من احتمال وقوع أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار بعد زلزال هائل ضرب المنطقة قبالة أقصى شرق روسيا.

وأفادت السلطات، بأن الأمواج ستصل إلى جزر أوا هوكا، ونوكو هيفا، وهيفا أوا عند الساعة 10:27 بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع أن تشهد جزر أخرى في ماركيساس ارتفاعات أمواج قد تصل إلى متر، وفقًا للحكومة المحلية.

ويأتي ذلك في أعقاب زلزال قوي ضرب الساحل الشرقي من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية. فجر اليوم الأربعاء، ضرب أحد أقوى الزلازل في العالم أقصى شرق روسيا بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر، متسببًا في حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" في منطقة شمال المحيط الهادئ.

Insane tsunami footage out of Russia. pic.twitter.com/HbvCD7eUSt

ثم عدّلت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، في الصباح، تقديرها لقوة الزلزال، الذي ضرب قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرقي روسيا، إلى 8.7 درجات.

وقالت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية في بيان: "وقع أقوى زلزال في منطقة بؤر النشاط الزلزالي بكامتشاتكا، منذ عام 1952، وبلغت شدته، وفق تقديرات مختلفة، 8.7 درجات".

Drone footage shows the aftermath at the port of Severo-Kurilsk, Russia following the tsunami. pic.twitter.com/ZF3WKiQMA4