مقتل نائب قائد البحرية الروسية في هجوم أوكراني

(وكالات)



أفادت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الخميس، أن الميجر جنرال ميخائيل جودكوف، نائب قائد البحرية الروسية وأحد أبرز القادة العسكريين المشاركين في العمليات ضد أوكرانيا، قُتل خلال هجوم وقع في منطقة كورسك الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية، وفق ما أعلنه أوليج كوجيمياكو، حاكم إقليم بريموريه في أقصى شرق روسيا.



وبحسب "رويترز" فقد أفادت قنوات غير رسمية على تطبيق تيليجرام، تابعة لجهات عسكرية روسية وأوكرانية، بأن جودكوف لقي مصرعه إلى جانب عشرة جنود آخرين إثر قصف أوكراني استهدف مركز قيادة في بلدة كورينيفو بمنطقة كورسك، التي كانت ساحة لمعارك سابقة بين الطرفين.



ويُعد جودكوف من أرفع القادة العسكريين الروس الذين لقوا حتفهم منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.



وكان قد شغل سابقًا منصب قائد لواء مشاة البحرية التابع لأسطول المحيط الهادئ الروسي، والذي شارك في معارك عنيفة في كورسك، وهي المنطقة التي شهدت توغلاً أوكرانيًا مفاجئًا في أغسطس 2024، قبل أن تعلن موسكو لاحقًا استعادتها السيطرة على المنطقة مطلع هذا العام.



وقال كوجيمياكو، الذي أكد أنه كان على تواصل دائم مع جودكوف على مدار السنوات الماضية، إن الجنرال قُتل أثناء "أداء واجبه العسكري" وأعرب عن تعازيه لأسر القتلى.



وأضاف في بيان نُشر عبر قناته على تيليجرام: "حتى بعد تعيينه نائبًا لقائد البحرية، لم يتوقف عن زيارة مواقع مشاة البحرية بنفسه".



يُذكر أن جودكوف كان قد حصل على عدة أوسمة تقديرًا لشجاعته في القتال ضد أوكرانيا، فيما تتهمه كييف بارتكاب جرائم حرب. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عينه في مارس الماضي نائبًا للقائد الأعلى للقوات البحرية، بحسب ما ورد في بيان رسمي على موقع الكرملين.







