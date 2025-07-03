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ترامب يُصنّف رؤساء أمريكا من الأفضل إلى الأسوأ.. كيف صنف نفسه؟ (فيديو)

12:17 م الخميس 03 يوليه 2025

دونالد ترامب

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وكالات

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحات جديدة مثيرة للجدل، صنّف خلالها عددًا من رؤساء الولايات المتحدة السابقين، من وجهة نظره، من الأفضل إلى الأسوأ.

وقال ترامب، إن الرئيس الأسبق باراك أوباما "كان فظيعًا"، الرئيس السابق جو بايدن، فوصفه بأنه "الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة".

وتطرّق ترامب إلى الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن، فقال: "بوش لم يكن ينبغي له الذهاب إلى الشرق الأوسط، لقد فجّر الأوضاع هناك، ولذلك لا أمنحه درجات عالية".

وفي تقييمه لنفسه، لم يتردد ترامب في القول: "سأمنح ترامب درجة عالية جدًا.

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