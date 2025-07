ترامب يُصنّف رؤساء أمريكا من الأفضل إلى الأسوأ.. كيف صنف نفسه؟ (فيديو)

وكالات

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحات جديدة مثيرة للجدل، صنّف خلالها عددًا من رؤساء الولايات المتحدة السابقين، من وجهة نظره، من الأفضل إلى الأسوأ.

وقال ترامب، إن الرئيس الأسبق باراك أوباما "كان فظيعًا"، الرئيس السابق جو بايدن، فوصفه بأنه "الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة".

Trump: "President Obama was a terrible president. President Biden was the worst president. President Bush... I don't give him high marks either. I give Trump very high marks."



I think Trump is the worst president we've ever had. pic.twitter.com/j1uqFjiQpU