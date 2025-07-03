بن غفير: لن أسمح بصفقة متهورة وإدخال المساعدات لغزة خطأ كبير

وكالات

أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رفضه لما وصفه بـ"صفقة متهورة" بشأن غزة، مشدداً على ضرورة استمرار العمليات العسكرية دون إدخال مساعدات إنسانية، معتبراً ذلك "خطأ كبيراً" يقوّض فرص تحقيق النصر.

وقال بن غفير، إنه "لن يسمح بتمرير صفقة متهورة"، معرباً عن أمله بأن ينضم إليه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش في موقفه الرافض.

وأوضح أن "إدخال المساعدات إلى غزة كان خطأً كبيراً"، مضيفاً: "إذا أردنا تحقيق النصر، يجب أن نواصل بقوة دون إدخال مساعدات".

ورأى الوزير اليميني أن "الانشغال بالانتخابات الآن ليس مهماً بقدر أهمية الحفاظ على حياة جنودنا والقضاء على حماس". وشدد على أن "وقف الحرب غير ممكن دون تحقيق النصر الكامل واحتلال غزة وتشجيع الهجرة منها".