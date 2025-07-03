روسيا تُعلن إسقاط 69 مسيرة أوكرانية غربي البلاد



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 69 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع إسقاط مسيرتين 2 في القرم، و27 في مقاطعة بيلجورد و22 في مقاطعة فورونيج و10 في مقاطعة ليبيتسك و8 في مقاطعة كورسك.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا، وفقا لروسيا اليوم.