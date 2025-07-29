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اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين.. فماذا تضمنت؟

09:32 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

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وكالات

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في بيان، الثلاثاء، اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وتؤكد الوثيقة الختامية لمؤتمر تنفيذ حل الدولتين، على الالتزام بحل الدولتين إسرائيل وفلسطين بحدود آمنة ومعترف بها.

وتوضح الوثيقة المنبثقة عن مؤتمر تنفيذ حل الدولتين في نيويورك، أنه سيتم تضمين تعهدات دول أخرى مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصدر دبلوماسي، إن إسرائيل غير قادرة على وقف سيل الاعترافات بالدولة الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي خلال لقائه جون نويل بارو، وزير خارجية فرنسا على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره.

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