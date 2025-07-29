وزير الخارجية الإسرائيلي: الضغط الدولي علينا لن ينجح

وكالات

أعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن بقاء حركة حماس في السلطة سيكون مأساة للإسرائيليين والفلسطينيين، وفق زعمه.

وقال ساعر: "الضغط الدولي علينا لن ينجح. الضغط الدولي علينا كان في صالح حماس وهو يعطل إمكانية التوصل لحلول سلمية"، زاعمًا أنه يجب أن يتركز الضغط الدولي على حماس وليس على إسرائيل.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "إقامة دولة فلسطينية تعني تمكين حماس من الحكم ودولة إرهابية على حدودنا ولن نقبل بذلك"، بحسب تعبيره.

وجاء ذلك عقب عقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، في المقر الدائم للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، أمس الاثنين.

كما أعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، أن بلاده قررت منع الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير من دخول أراضيها، قائلًا إنهما شخصيات "غير مرغوب فيها" في البلاد.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن قرار هولندا جاء كون الوزيرين حرضا على العنف ضد الفلسطينيين، ودعوا إلى توسيع المستوطنات والتطهير العرقي في قطاع غزة.

وتعتبر هولندا الدولة الأوروبية الرابعة التي تتخذ هذا القرار، بعد سلوفينيا، التي اتخذت القرار قبل حوالي شهر ونصف.