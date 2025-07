وكالات

في مشاهد مؤلمة تلخص حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة المحاصر، ظهر فلسطينيون وهم يجمعون بقايا الطعام المتناثرة على الأرض.

وظهر أب فلسطيني وأبنائه وهم يبحثون عن بقايا طحين بين رمال الشاطئ في منطقة زيكيم شمالي قطاع غزة، إذ لم يحصلوا على الطحين كغيرهم.

My last coverage today, This man and his sons were still searching in the sand near the Gaza beach for the remaining flour after all the starving people returned from the Zikum area in the northern Gaza Strip, and many of them were unable to obtain a bag of flour.



بقي هذا الرجل… pic.twitter.com/yQVaaQUJiS