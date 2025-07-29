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الجوع في غزة يدفع الفلسطينيين للبحث عن بقايا الطعام المتناثرة على الأرض |فيديو

10:53 ص الثلاثاء 29 يوليه 2025

الجوع في غزة

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وكالات

في مشاهد مؤلمة تلخص حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة المحاصر، ظهر فلسطينيون وهم يجمعون بقايا الطعام المتناثرة على الأرض.

وظهر أب فلسطيني وأبنائه وهم يبحثون عن بقايا طحين بين رمال الشاطئ في منطقة زيكيم شمالي قطاع غزة، إذ لم يحصلوا على الطحين كغيرهم.

"أولادي صارلهم أسبوع ما داقوا طعم الخبز"، هذا ما قاله أب فلسطيني آخر وهو يجمع بقايا الطحين المتناثرة على الأرض لإطعام أبنائه الجائعين.

ولم يسلم أطفال غزة من هذه الكارثة، إذ تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الكثير من الأطفال الفلسطينيين المجوعين وهم يبحثون عن بقايا الطعام حول التكايا الخيرية، بسبب عدم حصولهم على الوجبة كغيرهم.

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