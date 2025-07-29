وكالات

في مشاهد مؤلمة تلخص حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة المحاصر، ظهر فلسطينيون وهم يجمعون بقايا الطعام المتناثرة على الأرض.

وظهر أب فلسطيني وأبنائه وهم يبحثون عن بقايا طحين بين رمال الشاطئ في منطقة زيكيم شمالي قطاع غزة، إذ لم يحصلوا على الطحين كغيرهم.

My last coverage today, This man and his sons were still searching in the sand near the Gaza beach for the remaining flour after all the starving people returned from the Zikum area in the northern Gaza Strip, and many of them were unable to obtain a bag of flour.



بقي هذا الرجل… pic.twitter.com/yQVaaQUJiS — Soliman Hijjy (@SolimanHijjy) July 28, 2025

"أولادي صارلهم أسبوع ما داقوا طعم الخبز"، هذا ما قاله أب فلسطيني آخر وهو يجمع بقايا الطحين المتناثرة على الأرض لإطعام أبنائه الجائعين.

أولادي صارلهم أسبوع ما داقوا طعم الخبز” 🥹

أب ينحني على الأرض ليلتقط حفنة طحين مبعثرة، لعلها تسد رمق أطفاله الجائعين.💔 pic.twitter.com/TUxXR6M7ww — ثائر البنا، غزة 🇵🇸 (@thaeralbannaa) July 23, 2025

ولم يسلم أطفال غزة من هذه الكارثة، إذ تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الكثير من الأطفال الفلسطينيين المجوعين وهم يبحثون عن بقايا الطعام حول التكايا الخيرية، بسبب عدم حصولهم على الوجبة كغيرهم.

Gaza - A Heartbreaking Scene Amid Famine Children search through scattered food remnants on the ground near a soup kitchen, collecting rice and scraps in a desperate attempt to ease their hunger.

In Gaza, childhood no longer seeks toys... but a bite to survive.



غزة - مشهد موجع… pic.twitter.com/G8R0RRCAXS — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) June 7, 2025