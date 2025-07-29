فلسطينية لـ خليل الحية: عد إلى غزة وجرب الجوع ليوم واحد ثم اتخذ قرارك

كتب – محمد جعفر:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة فلسطينية تتحدث فيه عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان قطاع غزة، في ظل المجاعة التي تسببت بوفاة عدد كبير من الفلسطينيين.

وجاء الفيديو ردًا على تصريحات خليل الحية، حيث قالت الطفلة: "الطعام والشراب الآن في غزة مقابل وقف المجازر، كلماتي قد تُزعج الكثيرين ممن لا يرون إلا من منظور حزبي، لكنني سأواصل إيصال رسالتي، علّ الحية ورفاقه يسمعونها".

وأضافت: "أيها الحية، انتصارك هو اختصارك للوقت، فالزمن اليوم في غزة يُحسب بالأرواح، وغزة تحولت إلى أرض مدمرة لا تصلح للعيش، عد إلى غزة وفاوض من بين شعبك، عندها فقط اتخذ قرارك، غزة لن تغفر لمن تسبب في معاناتها".

كما دعت الطفلة خليل الحية للعودة إلى غزة والتفاوض من داخلها، قائلة: "إن كنت تملك ضميرًا حيًا، فجرب أن تمتنع ليوم واحد عن الطعام والشراب والدواء، ثم اتخذ قرارك الصائب".

ووجّه خليل الحية، القيادي في حركة "حماس"، نداءات إلى مصر والعالمين العربي والإسلامي، محذرًا من أن الاحتلال الإسرائيلي حوّل معبر رفح إلى "معبر للموت والتجويع"، معتبرًا أن ما يجري على الأرض يُعد جزءًا من "خطة ممنهجة لفرض التهجير القسري" على سكان قطاع غزة.

وفي كلمة متلفزة أمس الأحد، قال الحية: "يا أهل مصر: أيموت إخوانكم من الجوع وهم على مقربة من حدودكم؟".

ودعا الحية العلماء إلى قيادة الجماهير في مواجهة الاحتلال، مطالبًا بوقف جميع أشكال العلاقات مع إسرائيل، وواصفًا عمليات الإنزال الجوي للمساعدات بأنها "مسرحيات دعائية تهدف لحرف الأنظار عن الجريمة الأساسية".