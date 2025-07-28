للمرة الثانية.. الكنيست الإسرائيلي يحرض ضد مصر (فيديو)

وكالات

للمرة الثانية على التوالي وبشكل غير مسبوق، شهد الكنيست الإسرائيلي حملات تحريض ضد مصر بشأن الحرب الدائرة في غزة منذ قرابة العامين.

وزعمت الحملة التي قادها كل من النائب المتطرف عيدان رول، والنائبة المتشددة ليمور سون هرميليخ، أن مصر ليست وسيطًا محايدًا في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إنهاء حرب غزة، بل طرف في الصراع.

وادعى النائب المتطرف عيدان رول، خلال الجلسة التي حضرها أيضًا كل من المستشرق اليهودي إيدي كوهين وفيكتور شريقي، أن مصر تساند حركة حماس في حربها ضد الاحتلال.

واستغرب رول من أن وسائل الإعلام المصرية ما زالت تُسمي إسرائيل حتى هذه اللحظة بـ"العدو" رغم اتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب.

واتهم النائب الإسرائيلي المتطرف المصريين بمعاداة السامية، قائلًا إنهم ينشرون صور الزعيم النازي السابق أدولف هتلر تعليقًا على التدوينات التي ينشرها اليهود.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحرض فيها نواب إسرائيليين ضد مصر، ففي أبريل الماضي، هاجم المستشرق اليهودي والخبير الإسرائيلي في الشؤون المصرية، إيدي كوهين، السفيرة الإسرائيلية السابقة لدى مصر أميرة أورون، لتقليلها من خطورة مصر على أمن إسرائيل وذلك خلال الجلسة التي جاءت تحت عنوان (الحدود المصرية-الإسرائيلية والواقع الأمني المتغير)، وفقًا لشبكة أر تي.