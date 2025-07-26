ترامب يتدخل لوقف القتال بين كمبوديا وتايلاند

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث مع رئيس وزراء كمبوديا بشأن وقف الحرب مع تايلاند، موضحًا أنه سيطلب من رئيس الوزراء المؤقت لتايلاند وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

وأكد الرئيس الأمريكي ترامب، اليوم السبت، أن بلاده لن تبرم أي صفقة تجارية مع كمبوديا وتايلاند في حال استمرار القتال بينهما.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "انتهت المكالمة مع كمبوديا، لكن من المتوقع أن أتصل بك مجددًا بشأن وقف إطلاق النار بناءً على موقف تايلاند. أحاول تبسيط موقف معقد!"، مضيفًا أن المكالمة مع زعيمة تايلاند "ستُجرى قريبًا"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأمس الجمعة، دعت كمبوديا إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بعد تصاعد العنف على طول حدودها مع تايلاند.