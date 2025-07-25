الأمم المتحدة تحذر من عمليات الإنزال الجوي للمساعدات في غزة

القاهرة- مصراوي

قالت مديرة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن إنزال المساعدات جوًا إلى غزة مكلف للغاية وينطوي على مخاطر.

وأضافت جولييت توما لـ CNN: "بشكل عام، في السياقات الإنسانية، يُستخدم الإنزال الجوي كخيار أخير. إنه باهظ الثمن للغاية وقد يكون خطيرًا جدًا"، مشيرة إلى أنه "في سياق غزة، نعلم أن عمليات الإنزال الجوي لم تكن فعالة جدًا، وفي بعض الحالات أدت إلى سقوط ضحايا".

وأوضح مسؤول أمني إسرائيلي، أن إسرائيل ستسمح مجددًا للدول الأجنبية بإنزال مساعدات إنسانيًا إلى غزة جوًا، متوقعًا أن تتم العمليات "في الأيام القليلة القادمة".

وكانت الولايات المتحدة والأردن والإمارات من بين الدول التي سمحت لها إسرائيل سابقًا بإنزال مساعدات جوًا إلى القطاع. لكن هذه الطريقة وصفت من قبل منظمات الإغاثة والأمم المتحدة بأنها خطيرة وغير كافية، مؤكدين أنها لا يمكن أن تحل محل المساعدات التي تُنقل عبر البر، وهي الطريقة التقليدية لإدخال المساعدات إلى غزة.

وتساءلت توما: "لماذا نستخدم الإنزال الجوي بينما يمكننا تمرير مئات الشاحنات عبر المعابر؟"، مشيرة إلى أن لدى الأونروا شاحنات في الأردن ومصر "تنتظر الضوء الأخضر للدخول إلى غزة".

وأضافت: "الأمر أسهل بكثير، وأكثر فعالية، وأسرع، وأرخص، وأكثر أمانًا".

كما شددت توما على أن الإنزال الجوي لا يضمن عدم وقوع المساعدات "في الأيدي الخطأ"، بينما يمكن للأونروا والأمم المتحدة أن تضمن عدم تحويل المساعدات إلى الجماعات المسلحة.