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إصابة 9 جنود بحادث دهس وسط إسرائيل- صور

10:09 ص الخميس 24 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إصابة 9 جنود إسرائيليين بحادث دهس وسط إسرائيل
  • عرض 4 صورة
    إصابة 9 جنود إسرائيليين بحادث دهس وسط إسرائيل
  • عرض 4 صورة
    إصابة 9 جنود إسرائيليين بحادث دهس وسط إسرائيل
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وكالات

قال الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء"، الخميس، إن عددا من المستوطنين أُصيبوا في حادث دهس في بلدة كفار يونا وسط إسرائيل.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن عدد المصابين في الحادث بلغ 9 أشخاص في كفر يونا وسط إسرائيل، بينهم 6 جروحهم متوسطة و3 طفيفة.

وأوضحت القناة العبرية، أن تقديرات الشرطة الإسرائيلية بأن ما وقع في كفار يونا هو عملية دهس متعمدة، مشيرة إلى أنه تم إرسال طائرة مروحية تابعة للشرطة للمساعدة في العثور على السيارة التي فرت من مكان الحادث.

وأفادت تقارير إعلامية، بأنه تم الدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه طولكرم لملاحقة منفذ عملية الدهس في كفار يونا وسط إسرائيل.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن المصابين في عملية الدهس وسط إسرائيل هم جنود كانوا في محطة الحافلات بكفار يونا.

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إسرائيل حادث دهس الإسعاف الإسرائيلي
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