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وفاة وزير خارجية لبنان الأسبق عن عمر يناهز 84 عاما

07:58 ص الخميس 24 يوليه 2025

وزير الخارجية اللبناني الأسبق عبدالله بو حبيب

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وكالات

توفي وزير الخارجية اللبناني الأسبق عبدالله بو حبيب، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

ويعد بو حبيب أحد أبرز الوجوه الدبلوماسية اللبنانية في العقود الأخيرة، وقد شغل منصب وزير الخارجية في حكومة نجيب ميقاتي بين سبتمبر 2021 وفبراير 2025.

ولد في 21 نوفمبر 1941 في بلدة روميه بمحافظة جبل لبنان، وحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة فاندربيلت في الولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

شغل عدة مناصب هامة خلال حياته المهنية، منها العمل كخبير اقتصادي وكبير مسؤولي القروض في البنك الدولي عام 1976، بالإضافة إلى كونه سفير لبنان لدى الولايات المتحدة من 1983 إلى 1990.

وفي العام 1992 عاد مستشارا لنائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ثم رئيسا لوحدة الاتصال الإقليمي في البنك الدولي.

كما كان محاضرا في جامعة الحكمة في بيروت منذ عام 2002، وأسس مركز أبحاث يحمل اسم مركز عصام فارس.

تميزت مسيرته بالدبلوماسية والرؤية الاقتصادية، وشارك في صياغة السياسات التنموية، كما قدم مساهمات فكرية عبر مؤلفات عدة تتعلق بالسياسة الخارجية والاقتصاد.

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